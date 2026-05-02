◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２日・マツダスタジアム）中日・大野雄大投手が６回を９９球、４安打無失点で交代した。初回２死一、三塁で菊池を中飛に打ち取ると、２回から３イニング連続の３者凡退。５回は１死二、三塁を切り抜けた。代打・前川から空振り三振を奪い、秋山を一ゴロ。６回も得点を許さなかった。通算１００勝に王手をかけているベテラン。７回１死二塁の好機で打席が回り、代打を送られた。自身に代わっ