◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」（２日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）ＧＴ３００に参戦しているチーム・エネオス・ルーキーは交通違反で謹慎中の鈴木斗輝哉（１９）の代役として小林可夢偉（３９）が参戦する方針であることをＳＮＳで明かした。現在、ＷＥＣ（世界耐久選手権）にトヨタ・ガズー・レーシングのチーム代表兼ドライバーとして出場してい