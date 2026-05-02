◆プロレスリング・ノア「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」（２日、両国国技館）プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」を開催した。第５試合終了後に１０・２５両国国技館大会の開催を発表した。さらに団体史上初となる大みそかの１２・３１に横浜ＢＵＮＴＡＩでビッグマッチを行い、さらに年明けの２０２７年元日に後楽園ホールで新年「