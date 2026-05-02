◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節ＦＣ東京２―０川崎（２日・味の素スタジアム）川崎はＦＣ東京との多摩川クラシコに敗れ、２連敗となった。この日は前節・浦和戦から先発７人を変更して臨んだ。前半４１分にミスをつかれ、カウンター攻撃を受けるとＭＦ佐藤恵允に先制点を許した。１点を追う後半開始から、ＭＦ脇坂泰斗、マルシーニョを投入した。だが、同１１分に追加点を奪われ、苦しい状況に。直後にＦＷ神