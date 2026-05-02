◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節ＦＣ東京２―０川崎（２日・味の素スタジアム）ＦＣ東京が２―０で川崎を下し、４連勝を飾った。前半４１分、速攻を仕掛けると、ＦＷ佐藤龍之介がシュートを放ち、ＧＫがはじいたところをＭＦ佐藤恵允が押し込んで先制に成功した。好調・佐藤恵の２試合ぶり今大会５得点目が生まれた。後半１１分には、ＦＷ仲川輝人の仕掛けから、ＭＦ野沢零温が右足で追加点を挙げた。勝ち点を