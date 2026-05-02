NPB(日本野球機構)は2日の公示を発表。DeNAは石田健大投手と入江大生投手を登録し、中川颯投手と堀岡隼人投手を抹消しました。12年目の33歳左腕・石田投手はこれが今季初昇格。昨季は左肩肉離れからうまく状態があがらず、プロ初の一軍登板なしとなりました。再起に期待がかかる今季は、ファームでは11試合にリリーフ登板し、防御率0.66。一軍定着にも期待がかかります。また今季から先発転向となっている入江投手は、同日のヤクル