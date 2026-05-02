◇男子ゴルフツアー中日クラウンズ第3日（2026年5月2日愛知県名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）第2ラウンド終了後、第3ラウンドが行われ、3位から出た細野勇策（23＝三共グループ）が64の好スコアをマークし、通算12アンダーで単独首位に立った。2度の4連続を含む8バーディー（2ボギー）を奪い急浮上した。65で回った小平智（36＝Admiral）が11アンダーで1打差の2位。同じく65の勝俣陵（30＝ロピア）が10アンダーで