ＤｅＮＡは２日、中川颯投手、堀岡隼人投手の出場選手登録を抹消。代わって石田健大投手、入江大生投手を登録した。ＤｅＮＡは１日のヤクルト戦で１６失点で大敗。中川は２番手で２回４安打３失点、堀岡は３番手で２回４安打３失点だった。