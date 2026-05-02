「京王杯スプリングＣ・Ｇ２」（２日、東京）３番人気のワールズエンドが休養明けを物ともせず、積極的な競馬で鮮やかに逃げ切り重賞初制覇を飾った。頭差の２着は１４番人気の伏兵セフィロで、３着は７番人気のマイネルチケットだった。３連単は２８万６９５０円と波乱の結果に。勝ち時計は１分１８秒９（良）だった。最後はセフィロとの内外離れたたたき合いを制し、殊勲の津村は「外の馬の勢いが良かったですが、最後にひ