◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節神戸24―19三重（2026年5月2日東大阪市・花園ラグビー場）神戸は24―19で三重を下して5連勝を飾り、最終節を残して首位に浮上した。前節からスタメン6人を入れ替えて臨んだ一戦。前半3分にFL今村の今季初トライで先制しながら、同22分に追いつかれる。同31分には左隅を突破したWTBブルアがトライを奪うと、同35分には再びブルアがトライ。だが、前半終了間際にトライを献上して