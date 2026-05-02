日本を代表する振付家、金森穣が快挙と岐路の両面から注目されている。東京バレエ団が来年５月、金森演出・振り付けのバレエ「かぐや姫」をパリ・オペラ座ガルニエ劇場で上演することを発表。一方で、芸術総監督を務める新潟市民芸術文化会館「りゅーとぴあ」の専属舞踊団「ＮｏｉｓｍＣｏｍｐａｎｙＮｉｉｇａｔａ」が存続の危機に直面している。（小間井藍子）海外で高く評価される日本人ダンサーは数多いが、日本人振付