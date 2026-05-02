◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年5月2日エスコンF）日本ハムが5点差を追いつかれた。4回終了時点では7―2とリードしていたが、5回に2番手の福谷が森友に2死から2ランを浴びた。5回は3番手の斎藤が1死一、二塁から宗に右越え同点3ランを浴びた。日本ハムは勝てば3連勝で、球団通算5000勝となる。