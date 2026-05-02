燃料価格の高騰が続く中、アメリカの格安航空大手スピリット航空が事業を停止し、2日から運航をとりやめるとアメリカメディアが報じました。【映像】事業停止するスピリット航空ウォール・ストリート・ジャーナルは1日、スピリット航空が事業の継続を断念する方針だと報じました。すでに日本の民事再生法にあたるアメリカの連邦破産法11条の適用を申請していて、経営再建を進めてきました。しかし、中東情勢の悪化に伴うジェ