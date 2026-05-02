スマホにパスポート情報を登録JAL（日本航空）と羽田空港の国際線ターミナルを運営するTIAT（東京国際空港ターミナル）は2026年4月22日、デジタルアイデンティティを活用し、顔認証で国際線の搭乗・乗り継ぎを行う実証実験に成功したと発表しました。【画像】えっ…これが世界初「顔パス国際線乗り継ぎ」の流れですこの仕組みは、事前にスマートフォンのアプリにパスポートや搭乗券、顔情報を登録しておくことで、空港では顔認