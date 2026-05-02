犬が指示を聞かなくなる飼い主のNG行為 1.毎回指示の出し方が変わること 犬が指示を聞かなくなる飼い主のNG行為は、毎回指示の出し方が変わることです。よく言う「一貫性がない」ということです。 「ダメ」と「NO」と「いけない」は同じ意味で使いますが、犬にはその違いまで理解することが難しいです。どれかひとつの言葉を使わなければなりません。 飼い主が指示を出すとき、毎回同じ言葉を使って指示を出すこと