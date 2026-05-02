バカルディによる音楽プロジェクト『BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所』の、2026年コラボ楽曲が6月12日に配信リリースされる。 （関連：水曜日のカンパネラ、詩羽が伝えたメッセージとは？現体制初の日本武道館単独公演） コラボレーション第8弾となる今回は、昨年に引き続きf5veと、新たに詩羽（水曜日のカンパネラ）が参加。プロデューサーはBloodPop®が務める。それぞれのア