プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は2日、ホームで「京都ハンナリーズ」とのGAME1に臨み、105-94で勝利しました。 3日(日)は、レギュラーシーズン最終戦で、京都と対戦します。