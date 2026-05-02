ドジャースのマイク・シロタがマイナーで埋もれている(C)Getty Imagesドジャースの有望株であるマイク・シロタが現地4月30日、カージナルス傘下のハイA（A+）ピオリア・チーフスとのダブルヘッダー2試合に出場し、3本塁打を放つ活躍を見せた。【動画】ドジャース22歳の有望株…シロタが右中間へ一発を放つシーン米記者からも22歳の外野手の実力に驚きの声が上がっており、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カ