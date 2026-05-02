ARTE TOKYO統括プロデューサーの齋藤精一氏東京都および東京国際文化芸術祭実行委員会は、10月10日から12月31日まで、都市を舞台とする新たな文化芸術祭「ARTE TOKYO（アルテ トーキョー）」（東京国際文化芸術祭）を開催する。同芸術祭は、秋から冬にかけて東京で催されるアート、演劇、音楽、イルミネーション、エンターテインメントなど多彩なプログラムを結び合わせ、一つひとつの輝きを都市全体の魅力として描き出すフェステ