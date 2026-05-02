アメリカニューヨークのマンハッタンと空港を最短7分で結ぶ空飛ぶタクシーが登場し、深刻な渋滞の切り札として期待を集めています。【映像】空飛ぶタクシー→“垂直”で着陸する様子今回お披露目されたエアタクシーは電力で動き、最高時速はおよそ320キロメートルに達しヘリコプターのように垂直に離着陸できます。マンハッタンからおよそ25キロメートル離れた、ジョン・F・ケネディ国際空港への移動時間を短縮するために導