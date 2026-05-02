群馬県伊勢崎市の利根川の河川敷で、男性の遺体が埋められているのが見つかりました。警察は別の事件で逮捕された男が関与しているとみて調べています。【映像】遺体が見つかった利根川の河川敷先月28日、利根川の河川敷で地中から遺体が見つかりました。警察によりますと、遺体は前橋市に住む小渕和則さん（当時59）で、2月に勤務先から退勤する姿を目撃されたのを最後に行方が分からなくなっていました。一方、最後の目撃