◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハムーオリックス(2日、エスコンフィールドHOKKAIDO)初回に4点を失うなど、序盤から劣勢に追い込まれていた首位オリックス。それでも中盤のHR攻勢で同点に追いつきました。2回には新助っ人・シーモア選手に2ランが生まれていましたが、以降は得点をあげられていなかったオリックス。しかし5点ビハインドで迎えた5回には、2番手・福谷浩司投手の前に2アウト1塁とし、森友哉選手が今季第2号となる2ランHR