◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月2日甲子園）絶好調の阪神・佐藤輝明内野手が7回の第4打席で、ついに打率を4割に乗せた。2番手・石川から右中間二塁打を放ち、この時点で110打数44安打。打率をちょうど4割とした。初回に先制の左二塁打、5回には中前打と好調をキープ。初の3試合連続猛打賞をマークしている。