ホワイトソックスが日本時間2日のパドレス戦で打線が爆発。村上宗隆選手の13号3ランなど大量得点で8-2と大勝しました。この勝利で前のカードから続き、今季初の4連勝を飾りました。好調な打線は2回に早速躍動します。先頭の4番モンゴメリー選手が四球で出塁すると、後続の連打で1点を先制。続いてサードゴロの間に1点を追加し、さらに連続四球で満塁になると犠牲フライで3点目を奪います。なおも1、3塁のチャンスで回ってきたのは