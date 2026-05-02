俳優、歌手、モデルとしてマルチな才能を発揮し、4人の子どもを育てる母親でもある土屋アンナ。ロックな外見から奔放なイメージを持たれがちだが、不良だったことはない。祖父は医療機器メーカーの創業者という家柄のお嬢様育ちだ。【写真】「いつもにぎやかな家庭」土屋アンナと4人の子どもたち2025年、最愛の母を亡くす2025年、マネージャーを務めていた最愛の母・土屋眞弓さんが膵臓がんで亡くなった。眞弓さんがしていた仕