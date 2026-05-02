昨年のM−1グランプリを制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）が2日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。現在の家賃を明かした。今年4月に東京進出を果たしたコンビ。MCの「ナインティナイン」岡村隆史、「NONSTYLE」石田明に「東京の家賃高いやろ〜」「今一番高いんちゃう？いくらぐらい」とそそのかされた赤木は「30万」とポツリ。MC2人を「うぇーー！？いったね！！」「ドリームやねぇ」と驚かせ