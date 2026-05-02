アメリカのトランプ大統領は、EU＝ヨーロッパ連合から輸入する自動車への関税を25％に引き上げると表明しました。【映像】ドイツから輸出される自動車トランプ大統領「EUから輸入する自動車の関税を引き上げるのは、EUが我々と結んだ貿易協定を順守していないからだ」トランプ大統領は1日、EUから輸入する自動車とトラックへの関税について、来週から25％に引き上げる考えを表明しました。トランプ政権は去年、EUとの貿易交