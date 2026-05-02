福沢諭吉はなぜ「脱亜論」を唱えたのか。日本政治史学者の久保田哲さんは「中国と朝鮮に対する過激な表現が目立ち、アジア侵略主義の先駆けと理解されることが多い。しかし、これは完全な誤解だ。福沢が本当に伝えたかったことは、ある書簡に書かれている」という――。（第2回）※本稿は、久保田哲『福沢諭吉 敗け続けの偉人』（集英社インターナショナル）の一部を再編集したものです。時事新報、明治22年2月の紙面（画像＝早稲