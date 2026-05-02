謝罪の気持ちを誠心誠意伝えたいとき、どう言ったらいいのか。「人に好かれる言いかえ」をレクチャーする講師・司会者のつみきち氏は「何度も謝罪するのはかえって逆効果。クレーマーすら黙らせる極意は、感謝を伝えることだ」という――。※本稿は、つみきち『知らない間に嫌われる言葉、話すたびに好かれる言葉』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.co