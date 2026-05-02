2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。政治・国際部門の第1位は――。▼第1位最初から｢日本の新幹線｣を選べばよかったのに…日本を裏切り､習近平にすがるインドネシア新幹線の末路▼第2位やっぱり高市首相の｢外国人政策｣はおかしい…｢人手不足｣とウソをつき｢安い移民｣受け入れを進める黒幕の正体▼第3位｢媚び媚びの高市｣評価とは真逆…トランプ｢真珠湾発言｣にも動じなかっ