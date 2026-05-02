ソフトバンクの山川穂高内野手（３４）が２日の楽天戦（みずほペイペイ）で待望の一発を放った。試合前まで自己ワースト３０打席無安打が続いていた大砲。４回一死、ウレーニャの５球目スライダーを完璧に捉えて左翼席に叩き込んだ。手応え十分の６号ソロに、球団を通じて「自分のバッティングができました。チームの勝ちにつながるバッティングができるように、そのための準備をしっかりとしていくだけです」とコメント。先月