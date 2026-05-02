■連休の「甘い誘惑」を知識で味方に変える爽やかな初夏の風が吹き抜け、お出かけ気分が高まるゴールデンウィーク。旅先の道の駅で見つけるソフトクリーム、話題のカフェで味わう華やかなパフェ、お土産にいただいた季節の和菓子……。この時期、私たちの目の前にはいつも以上に「甘い誘惑」が現れます。しかし、血糖値を気にしている方にとって、それらは楽しみであると同時に、強い「罪悪感」や不安の種でもあるのではないでしょ