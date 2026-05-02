【モデルプレス＝2026/05/02】KAWAII LAB.主催イベント『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER』が2026年7月10日・11日の2日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが決定した。【写真】「カワラボ」新メンバーに選ばれた美人女子高校生◆「KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER」国立代々木競技場第一体育館で開催決定日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するカルチャープロダクションのアソビシステムが、日本