【モデルプレス＝2026/05/02】女優の吉川愛が5月1日、自身のInstagramを更新。イベント出演時のドレス姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】26歳女優「憧れのスタイル」素肌輝くノースリドレス姿◆吉川愛、ファンミ衣装披露吉川は「吉川愛ファンミーティング2026in神戸 ありがとうございました」とつづり、自身のイベント衣装姿を公開。黄色のノースリーブワンピース姿で、美しいスタイルが際立っている。また白いマーメイド