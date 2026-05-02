◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、自身初の３戦連続猛打賞を記録した。初回２死二塁で左翼線を破る先制の適時二塁打を放つと、５回の先頭では中前打。７回の先頭では右中間への二塁打で好機を演出した。この時点で打率４割に到達。勢いは止まらない。