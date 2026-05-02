◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１４節いわき１―１（ＰＫ４―２）磐田（２日、ヤマハスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田はＪ２いわきに１―１からのＰＫ戦で敗れ、連勝が５で止まった。三浦文丈新監督が指揮を執って３戦目で初黒星となった。磐田は前半１３分にカウンターからＤＦラインの裏に抜け出したＭＦ川崎一輝が先制ゴール。しかし、後半２７分にＭＦ木吹翔太のゴールで追いつかれると、ＰＫ戦に突入。２―４で６