◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２日・エスコンフィールド）オリックス・森友哉捕手が「６番・捕手」で先発し、第３打席に２号２ランを放った。５点を追う５回、２死一塁で２ボールから日本ハム・福谷の直球を振り抜いた当たりは、右翼席最前部に着弾。追撃の一発に「甘く入ってきたボールをしっかりと捉えることができました」と手応えを示した。６回には宗の３ランが飛び出し、最大５点差を追いついた。