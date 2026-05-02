あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「アンサンブルコンテスト」の略語は？「アンサンブルコンテスト」の略語はなんでしょうか？ヒントは、吹奏楽のコンテストのひとつです...！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アンコン」でした！アンコンとは、少人数（3〜8人ほど）で重奏を披露し