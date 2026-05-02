◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２日・マツダスタジアム）中日・大野雄大投手が５回まで３安打無失点の好投を続けている。初回２死一、三塁で菊池を中飛に打ち取ると、２回から３イニング連続の３者凡退。５回は１死二、三塁を切り抜けた。代打・前川から空振り三振を奪い、秋山を一ゴロ。先取点を与えなかった。通算１００勝に王手をかけているベテラン。援護したい打線は３回から３イニング連続で得点圏に走者を進めたが