◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２日・マツダスタジアム）広島・ターノックが５回を１０３球で粘り、４安打無失点で交代した。３回は１死二塁、４回１死一、二塁を切り抜けると、５回も踏ん張った。１死一、二塁で板山から空振り三振。暴投で２死二、三塁となったが、村松を一ゴロに打ち取った。来日６度目の登板。待望の初白星を目指して好投したが、０―０のまま、勝利投手の権利は得られなかった。５回の攻撃では１死二