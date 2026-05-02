◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権伝統の１４００メートル重賞が１８頭で争われ、１番人気のファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、８着。スタート良く２番手でレースを進めたが、直線で力尽き、重賞２勝目はならなかった。クリストフ・ルメール騎手は２０１８年ムーンクエイク以来、当レース２勝目を逃した。無傷