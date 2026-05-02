ゴールデンウィーク明けは、新卒社員の早期離職が目立つ時期です。「入社したものの、思っていたような会社じゃなかった」など、自分の希望と会社の現実とのミスマッチが起きた場合、退職を決意する人も少なくありません。退職代行に頼らず、円満に辞めるにはどうすればよいのでしょうか。●入社直後であっても退職することは可能新卒社員が会社を辞めたい場合、法的にはどうなるのでしょうか。原則として、労働者には退職の自由が