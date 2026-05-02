◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節清水２―１京都（２日・サンガスタジアム）Ｊ１清水は５連戦の３戦目となるアウェー京都戦を２―１で制して、４試合ぶりの勝利を飾った。この日はＤＦ本多勇喜が７試合ぶり、ＭＦカピシャーバが５試合ぶりに先発復帰。さらにＦＷ高橋利樹も１０試合ぶりに先発入りするなど、前節から先発６人を入れ替えて臨んだ。この日も先制点を許す苦しい展開。前半１６分にスルーパスに抜け出した