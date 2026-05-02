麻雀女子育成企画『近代麻雀学院』公式Xが、2日に更新。『近代麻雀水着祭2026』に登場した瀬戸環奈の“オフショット”を公開した。【写真】セトカンどこ？瀬戸環奈を囲む圧巻の撮影隊Xでは「これがセトカンウォール！囲みがデカすぎて本人を見つけるのが困難！！」との文言とともに写真を公開。ファンからは「えげつない」「これはすごい」「セトカンウォール、やべぇ」などといった感想が相次いで寄せられている。