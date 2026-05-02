女優の山口智子（61）が2日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、旅先で実感した地球環境との共存について語った夫の俳優・唐沢寿明（62）と昨年、スペインやポルトガルを旅したという山口。「ちょうど異常気象で、むっちゃ暑かったんですよ。45度くらい。5、6度。地球上で一番暑いって時に、そこにいたんですよ。“何とか記録”が出て、南スペインで」と明かした。そこで感じたのは、