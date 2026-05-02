◇インターリーグホワイトソックス8―2パドレス（2026年5月1日サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が1日（日本時間2日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。両リーグ単独トップの13号3ランを放った。6回には4番のモンゴメリーが負けじと9号ソロ。この24歳遊撃手がベンチに戻ると、村上と手を合わせた後、何かを握ってお互いの口に入れるようなポーズを見せた。ヒーローインタビューで、そのポ