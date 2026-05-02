和歌山県のアドベンチャーワールド（@aws_official）が投稿した1本の動画が、ネット上で大きな話題となっています。映し出されているのは、アザラシがカメラに向かってこちらにやってくる様子。しかし、ただの移動ではありません。スローモーションで捉えられたその姿は、私たちの想像を超える「ぽよぽよ感」に溢れていました。【動画】バイン、バイン…スローモーションで跳びはねるアザラシ衝撃の「バインバイン」動画動画の主役