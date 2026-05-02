日産「4ドアセダン」に注目！2025年9月、日産が北米市場向けセダン「セントラ」の新型モデルを発表しました。セントラは1982年から販売されているロングセラーです。日本でもおなじみの「サニー」の系譜を受け継ぐ一台ですが、最新モデルはどのようなクルマになっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産の「4ドアセダン」です！（30枚以上）初代セントラは、日本でも販売されていた「サニー（B11型）」の北