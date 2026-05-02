＜NTTドコモビジネスレディス2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞昨年、ここ浜野で復活優勝を遂げた菅沼菜々は、生まれ変わった新規大会でもその強さを見せつけている。6バーディ・1ボギーの「67」は、「ピンチはほとんどない」という危なげないゴルフだった。【ライブ写真】リボンつけただけで…雰囲気激変肌寒さもあった第1ラウンドは「65」。悪天候で一日中止を挟んだが、その勢いは止まらなかった