◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日(2日、マツダスタジアム)通算100勝目を狙う中日・大野雄大投手が、5回のピンチを防ぎ、無失点投球を続けています。両チーム無得点の5回、大野投手は広島の平川蓮選手、佐々木泰選手に連打を浴びると、犠打で1アウト2、3塁のピンチを背負います。ここで代打の前川誠太選手を6球目のカットボールで空振り三振を奪い2アウト。1番秋山翔吾選手には、初球のカットボールをひっかけさせ、ファーストゴロと